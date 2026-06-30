Budapest, cannoni ad acqua per rinfrescare la folla

A Budapest polizia e vigili del fuoco hanno utilizzato i cannoni ad acqua in modo insolito: non per disperdere i manifestanti, ma per rinfrescare residenti e turisti riuniti in Piazza degli Eroi durante l'ondata di caldo. Con temperature vicine ai 42 gradi, centinaia di persone hanno accolto con entusiasmo i getti d'acqua per trovare un po' di sollievo.