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Budapest, cannoni ad acqua per rinfrescare la folla

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A Budapest polizia e vigili del fuoco hanno utilizzato i cannoni ad acqua in modo insolito: non per disperdere i manifestanti, ma per rinfrescare residenti e turisti riuniti in Piazza degli Eroi durante l'ondata di caldo. Con temperature vicine ai 42 gradi, centinaia di persone hanno accolto con entusiasmo i getti d'acqua per trovare un po' di sollievo.

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