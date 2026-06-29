Venezuela, sale a quasi 1.500 morti il bilancio del sisma

Proseguono senza sosta le operazioni di soccorso in Venezuela, quattro giorni dopo i due violenti terremoti che hanno colpito il Paese il 24 giugno. Le immagini dall'alto mostrano la devastazione provocata dal sisma, con interi edifici ridotti in macerie. Il bilancio delle vittime sfiora le 1.500 persone, mentre migliaia risultano ancora disperse. Tra i pochi segnali di speranza, una donna di 60 anni è stata estratta viva dalle macerie a La Guaira dopo una complessa operazione di soccorso durata circa dieci ore, condotta da squadre venezuelane insieme a soccorritori arrivati dal Perù e da El Salvador. I familiari delle persone scomparse continuano intanto a chiedere l'impiego di più mezzi pesanti per accelerare le ricerche.