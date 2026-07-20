Regno Unito, Burnham nuovo premier: "Ridaremo stabilità"

Andy Burnham è il nuovo primo ministro del Regno Unito. Dopo aver ricevuto da re Carlo III l'incarico di formare il governo, il leader laburista ha promesso interventi immediati contro il caro vita e un piano decennale per rilanciare il Paese. Burnham succede a Keir Starmer, che ha lasciato Downing Street rivendicando il lavoro svolto e assicurando che il Regno Unito continuerà a sostenere l'Ucraina.