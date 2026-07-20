Danubio ai minimi storici in Romania, stop alla navigazione

In Romania la portata del Danubio è crollata ai livelli più bassi degli ultimi trent'anni a causa della persistente siccità. L'emergere di banchi di sabbia ha bloccato il trasporto fluviale di cereali e la navigazione dei traghetti. Le autorità hanno dovuto razionare l'acqua per l'agricoltura e riservare le scorte necessarie per raffreddare i reattori della centrale nucleare statale.
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