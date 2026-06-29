New York, oltre un milione di persone al Pride

Oltre un milione di persone ha partecipato al Pride di New York, una delle più grandi manifestazioni dedicate ai diritti della comunità LGBTQ+ al mondo. Alla parata ha preso parte anche il sindaco Zohran Mamdani, che ha sfilato insieme ai partecipanti tra bandiere arcobaleno, carri e spettacoli. L'evento rende omaggio ai moti di Stonewall del 1969, considerati il momento fondativo del moderno movimento per i diritti delle persone LGBTQ+, e ribadisce l'importanza dell'inclusione, della visibilità e dell'uguaglianza.