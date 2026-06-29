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New York, oltre un milione di persone al Pride

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Oltre un milione di persone ha partecipato al Pride di New York, una delle più grandi manifestazioni dedicate ai diritti della comunità LGBTQ+ al mondo. Alla parata ha preso parte anche il sindaco Zohran Mamdani, che ha sfilato insieme ai partecipanti tra bandiere arcobaleno, carri e spettacoli. L'evento rende omaggio ai moti di Stonewall del 1969, considerati il momento fondativo del moderno movimento per i diritti delle persone LGBTQ+, e ribadisce l'importanza dell'inclusione, della visibilità e dell'uguaglianza.

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