Raid Usa a Hormuz, droni iraniani in Bahrein e Kuwait

Le forze armate statunitensi hanno colpito una decina di obiettivi iraniani nell'area dello Stretto di Hormuz, in risposta a un attacco di Teheran contro una petroliera commerciale. "Gli aerei degli Stati Uniti hanno appena colpito depositi iraniani e postazioni radar costiere, per aver violato l'accordo di cessate il fuoco ancora una volta", ha scritto Trump su Truth. Raid a cui l'Iran ha risposto con un lancio di droni in Bahrein e Kuwait. "Se saremo costretti a portare a termine militarmente l'opera avviata, l'Iran cesserà di esistere", ha aggiunto il presidente Usa.
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