Parigi, la pioggia mette fine all'ondata di caldo record

La pioggia è tornata su Parigi mettendo fine all'ondata di caldo che ha stabilito nuovi record in Francia con temperature fino a 41 gradi. Molti parigini hanno festeggiato in strada e lungo i canali. Meteo France ha emesso un'allerta per forti temporali su Parigi e i dipartimenti limitrofi, con temperature previste in calo a 30 gradi domenica.
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