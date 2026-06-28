Parigi, la pioggia mette fine all'ondata di caldo record

La pioggia è tornata su Parigi mettendo fine all'ondata di caldo che ha stabilito nuovi record in Francia con temperature fino a 41 gradi. Molti parigini hanno festeggiato in strada e lungo i canali. Meteo France ha emesso un'allerta per forti temporali su Parigi e i dipartimenti limitrofi, con temperature previste in calo a 30 gradi domenica.