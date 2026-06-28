Libano, drone israeliano su Nabatieh: un morto e due feriti

Un drone israeliano è esploso nei pressi del parco divertimenti Farah di Nabatieh al-Fawqa, nel sud del Libano, uccidendo una persona e ferendone due. L'attacco è avvenuto il giorno dopo la firma a Washington di un accordo-quadro tra Libano e Israele. Il ministro della Difesa israeliano Katz ha dichiarato che Israele non si ritirerà dal Libano finché Hezbollah non sarà disarmato.