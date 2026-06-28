Francia, aereo con paracadutisti cade a Tomblaine: 11 morti

Un piccolo aereo da turismo si è schiantato in Rue Allende a Tomblaine, nei pressi di Nancy, mentre trasportava un gruppo di paracadutisti per lanci in tandem. Secondo quanto si apprende da fonti locali, le vittime sarebbero 11: cinque istruttori, cinque allievi e il pilota. Tre persone sarebbero state sbalzate fuori dall'abitacolo. Il velivolo è caduto su un prato a bordo strada vicino ad alcune abitazioni.
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