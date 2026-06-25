Taiwan, allagamenti e disagi per il passaggio del tifone

Forti piogge legate al passaggio del tifone Mekkhala hanno provocato allagamenti e disagi in diverse aree di Taiwan, in particolare nelle regioni meridionali di Kaohsiung e Pingtung. Pur senza raggiungere direttamente l'isola, il ciclone ha portato precipitazioni intense che hanno messo sotto pressione i sistemi di drenaggio, causando l'esondazione di canali e l'allagamento di strade e attività commerciali. Le autorità non hanno segnalato vittime, ma le previsioni indicano che le piogge potrebbero continuare nei prossimi giorni.
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