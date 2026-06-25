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Summer Davos, il robot che dialoga con il corpo umano

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L’intelligenza artificiale incontra la robotica al Summer Davos di Dalian, in Cina. Tra le installazioni più visitate della mostra “Technology and the Human System” c’è “Robot as Mirror”, un braccio robotico industriale che interagisce con il pubblico attraverso postura, distanza e linguaggio corporeo. Ideata dalla designer Madeline Gannon, l’opera utilizza sensori avanzati per reagire in tempo reale alla presenza umana. Il progetto invita a riflettere sul rapporto tra persone e macchine intelligenti, tra autonomia individuale, osservazione e previsione del comportamento.

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