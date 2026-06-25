Sky Cube 25/6 - Esisterebbe una NATO senza Stati Uniti?

I ripetuti attacchi di Donald Trump agli alleati europei, il riarmo, la guerra in Ucraina e i vertici di Berlino e, tra pochi giorni, di Ankara riportano al centro una domanda: che Nato ci aspetta nei prossimi anni? Nella puntata di oggi di Sky Cube Tonia Cartolano dialoga con il corrispondente da Bruxelles Renato Coen per analizzare come stanno cambiando i rapporti tra Europa e Stati Uniti e quale futuro si sta delineando per l'Alleanza Atlantica.