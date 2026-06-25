Caldo record in Europa: chiusure anticipate e disagi

L'ondata di caldo che sta colpendo l'Europa continua a battere record. In Francia è stata registrata la giornata di giugno più calda mai rilevata a livello nazionale, mentre in Germania le temperature sfiorano i 40 gradi. In Belgio il caldo ha costretto l'Atomium di Bruxelles a chiudere anticipatamente. Le autorità invitano la popolazione a limitare l'esposizione al sole e a prestare particolare attenzione alle persone più vulnerabili.
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