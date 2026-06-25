Macron sfida Putin: marines bloccano petroliera ombra russa

La Marine Nationale ha fermato martedì la petroliera Deliver mentre transitava al largo della Sicilia, in violazione del diritto del mare. Si tratterebbe di una nuova azione contro la cosiddetta "flotta ombra" russa, condotta pochi giorni dopo un'operazione analoga del Regno Unito. Macron ha rilanciato l'intervento con un video su Instagram, ribadendo la determinazione europea a contrastare l'aggiramento delle sanzioni e a far crescere il costo della guerra per Mosca. Il presidente francese ha accompagnato le immagini dell'operazione con un brano dal ritmo incalzante, "NOPE, NOT TODAY!" dell'artista MEIRAN, il cui ritornello ("No, non oggi. Gira i tacchi e allontanati") suona come un messaggio di sfida diretto a Putin.