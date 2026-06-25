Pyongyang celebra il 76° anniversario della guerra di Corea

La Corea del Nord ha celebrato il 76° anniversario dell'inizio della Guerra di Corea con un grande raduno di studenti a Pyongyang. Durante la manifestazione, organizzata dal regime, sono stati esposti striscioni con slogan anti americani e ribadita la fedeltà al leader Kim Jong Un. Il conflitto iniziò il 25 giugno 1950 e si concluse con un armistizio, senza un trattato di pace definitivo tra le due Coree.