Druzhkivka sotto attacco, evacuazioni vicino al fronte

La polizia ucraina ha avviato nuove evacuazioni a Druzhkivka, città dell'Ucraina orientale situata a meno di 15 chilometri dalla linea del fronte. Le operazioni si sono svolte mentre droni russi sorvolavano l'area e colpivano diversi quartieri, provocando incendi, danni agli edifici e vittime tra la popolazione. Gli agenti dell'unità di evacuazione "White Angel" hanno accompagnato i residenti fuori dalle zone più esposte agli attacchi. Molti civili hanno deciso di lasciare le proprie abitazioni dopo mesi di bombardamenti e della costante minaccia rappresentata dai droni.