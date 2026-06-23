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Druzhkivka sotto attacco, evacuazioni vicino al fronte

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La polizia ucraina ha avviato nuove evacuazioni a Druzhkivka, città dell'Ucraina orientale situata a meno di 15 chilometri dalla linea del fronte. Le operazioni si sono svolte mentre droni russi sorvolavano l'area e colpivano diversi quartieri, provocando incendi, danni agli edifici e vittime tra la popolazione. Gli agenti dell'unità di evacuazione "White Angel" hanno accompagnato i residenti fuori dalle zone più esposte agli attacchi. Molti civili hanno deciso di lasciare le proprie abitazioni dopo mesi di bombardamenti e della costante minaccia rappresentata dai droni.

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