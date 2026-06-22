Zaporizhzhia, raid russo con droni su aree residenziali

Un attacco con droni russi ha colpito nella notte la città di Zaporizhzhia, nel sud-est dell'Ucraina. Secondo le autorità locali, i velivoli senza pilota hanno centrato diverse aree residenziali causando la morte di una donna e il ferimento di almeno altre tre persone. Le esplosioni hanno danneggiato abitazioni e infrastrutture civili, mentre i soccorritori sono intervenuti nelle zone colpite. Le autorità regionali denunciano una nuova serie di attacchi contro la regione di Zaporizhzhia mentre prosegue il conflitto tra Russia e Ucraina.