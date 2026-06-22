Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Zaporizhzhia, raid russo con droni su aree residenziali

Mondo

Un attacco con droni russi ha colpito nella notte la città di Zaporizhzhia, nel sud-est dell'Ucraina. Secondo le autorità locali, i velivoli senza pilota hanno centrato diverse aree residenziali causando la morte di una donna e il ferimento di almeno altre tre persone. Le esplosioni hanno danneggiato abitazioni e infrastrutture civili, mentre i soccorritori sono intervenuti nelle zone colpite. Le autorità regionali denunciano una nuova serie di attacchi contro la regione di Zaporizhzhia mentre prosegue il conflitto tra Russia e Ucraina.

Prossimi video

Zaporizhzhia, raid russo con droni su aree residenziali

Mondo

Colombia, De la Espriella verso la presidenza

Mondo

Colombia, dati provvisori danno il trumpiano De La Espriella nuovo Presidente

Mondo

Cina, in migliaia per la sfida tra le "barche drago"

Mondo

Caldo record in Francia, parigini si tuffano nel "naviglio"

Mondo

Cina, oltre diecimila cavalli al galoppo sotto la pioggia

Mondo