Un attacco con droni russi ha colpito nella notte la città di Zaporizhzhia, nel sud-est dell'Ucraina. Secondo le autorità locali, i velivoli senza pilota hanno centrato diverse aree residenziali causando la morte di una donna e il ferimento di almeno altre tre persone. Le esplosioni hanno danneggiato abitazioni e infrastrutture civili, mentre i soccorritori sono intervenuti nelle zone colpite. Le autorità regionali denunciano una nuova serie di attacchi contro la regione di Zaporizhzhia mentre prosegue il conflitto tra Russia e Ucraina.
Prossimi video
Zaporizhzhia, raid russo con droni su aree residenziali
Mondo
Colombia, De la Espriella verso la presidenza
Mondo
Colombia, dati provvisori danno il trumpiano De La Espriella nuovo Presidente
Mondo
Cina, in migliaia per la sfida tra le "barche drago"
Mondo
Caldo record in Francia, parigini si tuffano nel "naviglio"
Mondo
Cina, oltre diecimila cavalli al galoppo sotto la pioggia
Mondo
Migliaia di persone a Stonehenge per il solstizio d'estate
Mondo