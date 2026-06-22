Gaza, abitanti in crisi tra tende roventi e mare inquinato

Temperature eccezionali e un caldo atroce stanno toccando anche la Striscia di Gaza. In quest’area famiglie con bambini e giovani si sono riversati in spiaggia, nei tratti in cui non ci sono controindicazioni di accesso dovute al cessate il fuoco e agli scontri quotidiani tra Idf e miliziani di Hamas. Video postati dai media della Striscia mostrano quello che appare come un normale e affollato weekend al mare. Se non fosse che alle spalle della spiaggia Gaza è in macerie e che il tratto di mare limitrofo è inquinato. Accade anche che i residenti rimangano in spiaggia per sfuggire al caldo nonostante i bombardamenti in corso.
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