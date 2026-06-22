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Yoga a Times Square per celebrare il solstizio d'estate

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Times Square si è trasformata in un grande spazio dedicato al benessere per celebrare il solstizio d'estate e la Giornata internazionale dello Yoga. Centinaia di persone, tra residenti e turisti, hanno partecipato a una sessione collettiva organizzata nel cuore di New York nell'ambito del programma "Mind Over Madness Yoga". L'iniziativa fa parte delle celebrazioni che ogni anno, il 21 giugno, promuovono nel mondo la pratica dello yoga, disciplina nata in India e riconosciuta dalle Nazioni Unite con una giornata internazionale dedicata.

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