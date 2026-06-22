Times Square si è trasformata in un grande spazio dedicato al benessere per celebrare il solstizio d'estate e la Giornata internazionale dello Yoga. Centinaia di persone, tra residenti e turisti, hanno partecipato a una sessione collettiva organizzata nel cuore di New York nell'ambito del programma "Mind Over Madness Yoga". L'iniziativa fa parte delle celebrazioni che ogni anno, il 21 giugno, promuovono nel mondo la pratica dello yoga, disciplina nata in India e riconosciuta dalle Nazioni Unite con una giornata internazionale dedicata.
Prossimi video
Le dimissioni del primo ministro britannico Starmer
Mondo
Regno Unito, il primo ministro Keir Starmer si è dimesso
Mondo
Gaza, atlete palestinesi con amputazioni si allenano
Mondo
Crisi Uk, il Primo Ministro Starmer annuncia le dimissioni
Mondo
Dimissioni Starmer, "Mia moglie Vic una roccia al mio fianco"
Mondo
Guerra Ucraina, battaglia nei cieli, colpito mercantile turco
Mondo
Yoga a Times Square per celebrare il solstizio d'estate
Mondo