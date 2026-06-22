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Sky TG24, Timeline: le dimissioni di Starmer

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Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato le proprie dimissioni da leader del Partito Laburista. Nel discorso, in cui si è commosso parlando della famiglia, ha riferito di aver informato il Re della decisione e ha indicato il 9 luglio come data di apertura delle candidature per la successione, con l'obiettivo di avere un nuovo leader prima del rientro del Parlamento a settembre. È il sesto premier a lasciare nei dieci anni dalla Brexit.

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