Sky TG24, Timeline: le dimissioni di Starmer

Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato le proprie dimissioni da leader del Partito Laburista. Nel discorso, in cui si è commosso parlando della famiglia, ha riferito di aver informato il Re della decisione e ha indicato il 9 luglio come data di apertura delle candidature per la successione, con l'obiettivo di avere un nuovo leader prima del rientro del Parlamento a settembre. È il sesto premier a lasciare nei dieci anni dalla Brexit.