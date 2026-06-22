Regno Unito, il primo ministro Keir Starmer si è dimesso

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato le dimissioni dalla guida del partito laburista. In un discorso davanti a Downing Street, Starmer ha dichiarato di aver preso atto della posizione espressa dal gruppo parlamentare del partito sulla sua leadership. Il premier ha precisato che resterà alla guida del governo fino alla conclusione della procedura per la scelta del successore, prevista entro la ripresa dei lavori parlamentari a settembre, garantendo una transizione ordinata dei poteri.