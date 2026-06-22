Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Regno Unito, il primo ministro Keir Starmer si è dimesso

Mondo

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato le dimissioni dalla guida del partito laburista. In un discorso davanti a Downing Street, Starmer ha dichiarato di aver preso atto della posizione espressa dal gruppo parlamentare del partito sulla sua leadership. Il premier ha precisato che resterà alla guida del governo fino alla conclusione della procedura per la scelta del successore, prevista entro la ripresa dei lavori parlamentari a settembre, garantendo una transizione ordinata dei poteri.

Prossimi video

Regno Unito, il primo ministro Keir Starmer si è dimesso

Mondo

Gaza, atlete palestinesi con amputazioni si allenano

Mondo

Crisi Uk, il Primo Ministro Starmer annuncia le dimissioni

Mondo

Dimissioni Starmer, "Mia moglie Vic una roccia al mio fianco"

Mondo

Guerra Ucraina, battaglia nei cieli, colpito mercantile turco

Mondo

Yoga a Times Square per celebrare il solstizio d'estate

Mondo