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Los Angeles, manifestazione contro il governo iraniano

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Circa duecento persone hanno manifestato nei pressi dello stadio di Los Angeles prima della sfida mondiale tra Iran e Belgio. I partecipanti hanno esposto striscioni e scandito slogan contro il governo iraniano, chiedendo maggiori libertà e cambiamenti politici nel Paese. La protesta si inserisce nel contesto delle tensioni legate alla situazione interna dell'Iran e al conflitto che coinvolge la regione. Los Angeles ospita una delle più grandi comunità iraniane al di fuori dell'Iran, composta in gran parte da persone emigrate dopo la Rivoluzione islamica del 1979.

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