Gaza, atlete palestinesi con amputazioni si allenano

La prima squadra di calcio femminile palestinese composta da donne con amputazioni. La squadra riunisce giovani donne che stanno ricostruendo la propria vita dopo infortuni che hanno cambiato il corso della loro esistenza. Si tratta di giovani donne della Striscia di Gaza che hanno perso gli arti durante il conflitto con Israele e che hanno formato la prima squadra di calcio femminile palestinese composta da donne amputate: la loro speranza è di competere sulla scena mondiale il prossimo anno. Su un campo da calcio nel centro di Gaza, le giovani donne si allenano con le stampelle: per loro, il calcio è diventato un percorso di recupero e un modo per riconquistare parte della loro vita normale. Il percorso non è stato facile, le attività sportive e le competizioni locali si sono interrotte durante la guerra. Eppure queste giocatrici continuano ad allenarsi, sperando di costruirsi un nuovo futuro.