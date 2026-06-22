Frank Füredi: "Perché abbiamo bisogno di confini"

La nostra intervista al filosofo ungherese, autore de "I confini contano" e "La guerra contro il passato": dalla vicinanza a Orban alle sue previsioni su Magyar, passando per il ruolo dell'Ue. La sua riflessione sui confini generazionali e sull'adultescenza è stata una delle tracce dell'esame di Maturità 2026
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