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Frank Füredi: "Perché abbiamo bisogno di confini"

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La nostra intervista al filosofo ungherese, autore de "I confini contano" e "La guerra contro il passato": dalla vicinanza a Orban alle sue previsioni su Magyar, passando per il ruolo dell'Ue. La sua riflessione sui confini generazionali e sull'adultescenza è stata una delle tracce dell'esame di Maturità 2026

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