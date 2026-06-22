Elezioni Colombia, candidato destra si proclama vincitore

Il candidato di estrema destra Abelardo de la Espriella, sostenuto da Donald Trump, ha vinto secondo i risultati preliminari il ballottaggio delle presidenziali in Colombia, battendo di misura il senatore di sinistra Iván Cepeda. La vittoria segna la svolta a destra del Paese dopo il governo del presidente uscente Gustavo Petro, che ha contestato lo scrutinio e, insieme a Cepeda, ha chiesto il riconteggio dei voti. De la Espriella ha promesso il pugno di ferro contro la criminalità organizzata e un rafforzamento della cooperazione di sicurezza con Washington.
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