Elezioni Colombia, candidato destra si proclama vincitore

Il candidato di estrema destra Abelardo de la Espriella, sostenuto da Donald Trump, ha vinto secondo i risultati preliminari il ballottaggio delle presidenziali in Colombia, battendo di misura il senatore di sinistra Iván Cepeda. La vittoria segna la svolta a destra del Paese dopo il governo del presidente uscente Gustavo Petro, che ha contestato lo scrutinio e, insieme a Cepeda, ha chiesto il riconteggio dei voti. De la Espriella ha promesso il pugno di ferro contro la criminalità organizzata e un rafforzamento della cooperazione di sicurezza con Washington.