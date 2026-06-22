Bimbo spinto tra coccodrilli: le immagini dello zoo privato

In Inghilterra emergono nuovi dettagli sul "Johnsons Zoo di Old Hurst", lo zoo privato non lontano da Huntington all'interno del quale un 30enne affetto da problemi psichici ha fatto cadere un bimbo di tre anni nel recinto dei coccodrilli. Si tratta di un struttura a conduzione familiare che comprende un parco, una macelleria, un ristorante-agriturismo, una sala da tè, un negozio di prodotti coltivati in loco e un'area adibita ad ospitare varie specie animali esotiche inclusa una Tropical House con i coccodrilli.
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