Albania, assalto a un cantiere durante le proteste

Momenti di tensione nel sud dell'Albania, dove alcuni manifestanti hanno vandalizzato un cantiere edilizio lungo la costa. L'episodio si inserisce nel clima di protesta che da settimane attraversa il Paese contro diversi progetti di sviluppo turistico e immobiliare considerati dannosi per l'ambiente e poco trasparenti. Le mobilitazioni, inizialmente concentrate sulle contestazioni ai resort previsti in aree protette, si sono progressivamente allargate fino a includere richieste politiche contro il governo del premier Edi Rama.