Sydney, bagno collettivo dopo l'attacco di uno squalo

Centinaia di persone hanno sfidato le temperature invernali di Sydney partecipando a una nuotata collettiva nella spiaggia di Coogee, a sud di Bondi Beach. L'iniziativa è stata organizzata dopo il grave attacco di uno squalo che, una settimana fa, ha ferito seriamente una donna mentre nuotava a poche decine di metri dalla riva. L'obiettivo era aiutare residenti e frequentatori della spiaggia a ritrovare fiducia nel mare, grazie anche alla presenza di bagnini, moto d'acqua e squadre di soccorso lungo il tratto di costa.