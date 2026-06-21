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Sydney, bagno collettivo dopo l'attacco di uno squalo

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Centinaia di persone hanno sfidato le temperature invernali di Sydney partecipando a una nuotata collettiva nella spiaggia di Coogee, a sud di Bondi Beach. L'iniziativa è stata organizzata dopo il grave attacco di uno squalo che, una settimana fa, ha ferito seriamente una donna mentre nuotava a poche decine di metri dalla riva. L'obiettivo era aiutare residenti e frequentatori della spiaggia a ritrovare fiducia nel mare, grazie anche alla presenza di bagnini, moto d'acqua e squadre di soccorso lungo il tratto di costa.

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