Fulmini sullo stadio di Miami prima di Capo Verde-Uruguay

Fulmini e maltempo hanno interessato l'area dello stadio di Miami alla vigilia della sfida tra Capo Verde e Uruguay ai Mondiali di calcio. Le scariche elettriche hanno costretto giornalisti e operatori a rimanere all'interno dell'impianto per oltre un'ora, mentre il Fan Festival organizzato dalla FIFA è stato temporaneamente sospeso. Lo stadio di Miami ospiterà sette partite del torneo, tra cui un quarto di finale e la finale per il terzo posto.