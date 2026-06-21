Ebola in Congo, quasi mille casi dall'inizio dell'epidemia

La Repubblica Democratica del Congo continua a fare i conti con un'epidemia di Ebola causata dal ceppo Bundibugyo. Secondo l'ultimo bollettino delle autorità sanitarie, i casi confermati sono saliti a 956, con 247 decessi e 92 guarigioni. La provincia di Ituri concentra la grande maggioranza dei contagi, mentre il ministero della Salute avverte che il focolaio è ancora in fase di espansione. L'epidemia è stata dichiarata il 15 maggio e gli esperti continuano a intensificare le attività di ricerca dei casi e tracciamento dei contatti.