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Raid russi su Kharkiv, stallo sul negoziato di pace

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Nuovi raid russi hanno colpito nella notte Kharkiv, seconda città dell'Ucraina vicino al confine, devastando alcuni complessi residenziali. Mosca afferma di aver abbattuto 187 droni ucraini sulla Federazione russa. Resta congelato il negoziato di pace promosso dagli Stati Uniti: Trump torna a sostenere il rientro della Russia nel G8, mentre Lavrov contrappone l'approccio di Washington a quello dell'Unione europea. In Europa emergono tensioni sulla linea da seguire, mentre si incrinano i rapporti tra Polonia e Ucraina dopo la revoca a Zelensky dell'Ordine dell'Aquila Bianca.

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