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Gaza, colpito condominio: siamo civili, qual è nostra colpa?

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Un cittadino di Gaza parla dopo che la sua casa è stata rasa al suolo da un raid israeliano.

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