Un cittadino di Gaza parla dopo che la sua casa è stata rasa al suolo da un raid israeliano.
Prossimi video
Libano, ancora raid israeliani nonostante cessate il fuoco
Mondo
Cina, si incastra col parapendio contro una gru: salvo
Mondo
Incidente ferroviario a Monaco, vagoni giù da un ponte
Mondo
Gaza, colpito condominio: siamo civili, qual è nostra colpa?
Mondo
Kharkiv, bomba russa su un palazzo: un morto e 9 feriti
Mondo
Raid russi su Kharkiv, stallo sul negoziato di pace
Mondo
Influenza aviaria H5N1, primo caso in Australia continentale
Mondo