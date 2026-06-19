Vertice Ue, divisioni sul bilancio da 2mila miliardi

I leader dei 27 Paesi dell'European Union si sono riuniti per la seconda giornata del vertice europeo, dedicata in larga parte al futuro bilancio comunitario. La proposta della Commissione prevede uno stanziamento di circa 2mila miliardi di euro per il periodo 2028-2034, destinati a finanziare politiche agricole, sviluppo regionale, innovazione e programmi di scambio. Il piano ha però già aperto un confronto tra i Paesi che contribuiscono maggiormente alle casse europee e quelli che ricevono più fondi, rendendo complesso il raggiungimento di un accordo condiviso.