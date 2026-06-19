Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Vertice Ue, divisioni sul bilancio da 2mila miliardi

Mondo

I leader dei 27 Paesi dell'European Union si sono riuniti per la seconda giornata del vertice europeo, dedicata in larga parte al futuro bilancio comunitario. La proposta della Commissione prevede uno stanziamento di circa 2mila miliardi di euro per il periodo 2028-2034, destinati a finanziare politiche agricole, sviluppo regionale, innovazione e programmi di scambio. Il piano ha però già aperto un confronto tra i Paesi che contribuiscono maggiormente alle casse europee e quelli che ricevono più fondi, rendendo complesso il raggiungimento di un accordo condiviso.

Prossimi video

Libano, continuano i bombardamenti di Israele

Mondo

Vertice Ue, divisioni sul bilancio da 2mila miliardi

Mondo

Principessa Leonor compie volo di addestramento con Felipe

Mondo

Mondiali, Viking Row per la Norvegia arriva in Parlamento

Mondo

Pioggia di droni e bombe incrociati tra Russia e Ucraina

Mondo

USA, gli Obama inaugurano l’Obama Presidential Center

Mondo