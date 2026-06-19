Riapre lo Stretto di Hormuz ma il flusso è ancora ridotto

Il traffico marittimo commerciale attraverso lo Stretto di Ormuz è ripreso il 18 giugno, dopo la firma dell’intesa tra gli Stati Uniti e l’Iran, ma i volumi sono rimasti ben al di sotto dei livelli precedenti al conflitto. L’intesa firmata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e dal suo omologo iraniano Masoud Pezeshkian per porre fine alla guerra con l’Iran, è entrata in vigore immediatamente. Dallo scoppio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran, il 28 febbraio, il transito commerciale attraverso questa via navigabile strategica si era quasi completamente arrestato.