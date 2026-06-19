Sky Cube 19/6 - Trump vs Meloni, la posta in gioco

Lo scontro ad alta tensione tra Donald Trump e Giorgia Meloni ha riacceso il dibattito politico e diplomatico sul rapporto tra Roma e Washington. Nella puntata di Sky Cube di oggi Tonia Cartolano e il direttore di Sky TG24 Fabio Vitale analizzano la distanza tra i due leader, cercando di capire quale è la posta in gioco e quali potrebbero essere le conseguenze di questo strappo diplomatico.