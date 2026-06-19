Sky Cube 19/6 - Trump vs Meloni, la posta in gioco

Lo scontro ad alta tensione tra Donald Trump e Giorgia Meloni ha riacceso il dibattito politico e diplomatico sul rapporto tra Roma e Washington. Nella puntata di Sky Cube di oggi Tonia Cartolano e il direttore di Sky TG24 Fabio Vitale analizzano la distanza tra i due leader, cercando di capire quale è la posta in gioco e quali potrebbero essere le conseguenze di questo strappo diplomatico.
Prossimi video
Tutti gli insulti riservati da Trump agli alleati occidentali
Mondo
Cuba apre al mercato per uscire dalla crisi economica
Mondo
Burnham vince le suppletive, Starmer pronto a battaglia
Mondo
Come si è rotto il rapporto tra Trump e Meloni
Mondo
L'Ue discute su chi la rappresenta ai negoziati con Mosca
Mondo
Sky Tg24 Timeline, Trump contro Meloni e la tregua in Libano
Mondo
Nabatieh, raid nonostante cessate fuoco Israele-Hezbollah
Mondo