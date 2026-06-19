Cina, la Notte stellata di Van Gogh diventa una piscina

Una piscina del parco Jiangtan, a Chengdu, nel sud-ovest della Cina, sta attirando numerosi visitatori grazie al suo fondale decorato con una riproduzione a mosaico della celebre opera "La notte stellata". Vista dall'alto, la vasca richiama l'effetto visivo del dipinto di Vincent van Gogh, trasformando una giornata in piscina in un'esperienza immersiva tra arte e relax. Con l'arrivo delle alte temperature, il luogo è diventato una delle attrazioni più fotografate della città di Chengdu.