Libano, continuano i bombardamenti di Israele

Il 19 giugno sono state avvistate colonne di fumo dal sud del Libano, a seguito degli attacchi israeliani. Almeno 18 persone sono state uccise a seguito di queste ultime offensive, secondo quanto riferito dal ministero della Salute libanese, mentre l’esercito israeliano ha dichiarato che quattro soldati sono stati uccisi in uno degli episodi più sanguinosi dall’inizio dell’ultima escalation. Israele ha dichiarato che gli attacchi hanno preso di mira quelli che ha definito membri di Hezbollah e infrastrutture in diverse zone del Libano meridionale, in risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo sostenuto dall’Iran. L’escalation è avvenuta il giorno dopo che Israele ha pubblicato una mappa che mostrava una zona di controllo militare ampliata nel sud del Libano e ha dichiarato che non avrebbe escluso di sferrare attacchi al di fuori di essa. Una presa di posizione che ha sollevato dubbi sull’accordo mediato dagli Stati Uniti raggiunto mercoledì per porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran.