Cina, nati due gemelli di panda gigante in cattività

Qian Qian ha dato alla luce due cuccioli gemelli maschi di panda gigante presso la base di Yaan, nella provincia del Sichuan. Secondo il China Conservation and Research Center for the Giant Panda si tratta della prima coppia di gemelli di panda gigante nata quest'anno in cattività all'interno del centro. I piccoli sono in ottima salute e vengono accuditi a turno dalla madre e dagli esperti.