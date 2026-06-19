USA, gli Obama inaugurano l’Obama Presidential Center

Il 18 giugno l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha inaugurato in un nuovo museo e centro civico dedicato ai suoi otto anni alla Casa Bianca, costato 850 milioni di dollari. Il 44° presidente degli Stati Uniti, che ha lasciato la carica quasi un decennio fa, ha guidato una folla di migliaia di persone presenti all’inaugurazione, all’insegna della musica, dell’Obama Presidential Center, un complesso situato in riva al lago a Chicago, caratterizzato da granito, natura e arte, che rende omaggio alla sua amministrazione e ne conserva la memoria. Al suo fianco c’erano sua moglie, l’ex first lady Michelle Obama, le loro due figlie, Malia e Sasha, e una schiera di personalità di spicco che comprendeva altri tre ex presidenti degli Stati Uniti, diversi capi di Stato stranieri e un gruppo di artisti di prim’ordine, tra cui Stevie Wonder e Bruce Springsteen.