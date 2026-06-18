Zelensky: se brucia l'Ucraina allora bruci anche Mosca

L'Ucraina ha lanciato contro Mosca la più vasta offensiva di droni dall'inizio della guerra, danneggiando una raffineria di petrolio strategica e provocando un incendio e una pioggia di detriti sulla regione. Le difese aeree russe affermano di aver abbattuto circa 194 droni diretti verso la capitale, mentre i voli dei principali aeroporti sono stati temporaneamente sospesi. Per Volodymyr Zelensky si tratta della risposta al bombardamento russo che all'inizio della settimana aveva colpito uno storico complesso monastico di Kiev. Da Bruxelles il presidente ucraino è tornato a chiedere agli alleati nuovi aiuti militari, in particolare veicoli terrestri senza equipaggio e munizioni d'artiglieria a lungo raggio.