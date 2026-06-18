Usa-Iran, J.D.Vance: Israele smetta di attaccare il Libano

Titolo (53 caratteri) Libano, Vance: meno belligeranza grazie a Rubio Descrizione Il vicepresidente statunitense J.D. Vance ha rilevato una riduzione delle ostilità in Libano, attribuendo al segretario di Stato Marco Rubio un lavoro determinante sul processo diplomatico. Vance ha precisato che la situazione non è ancora del tutto pacificata e va continuamente gestita. Secondo il vicepresidente, i rappresentanti eletti dai libanesi devono controllare il sud del Paese per bloccare Hezbollah, mentre Israele non deve più attaccare il Libano meridionale né Beirut.
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