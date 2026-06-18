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Usa-Iran, J.D.Vance: soldi a Teheran se cambia atteggiamento

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Il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance ha posto come condizione un mutamento nel comportamento dell'Iran perché Teheran possa ottenere benefici economici. Secondo Vance, gli iraniani non hanno finora ricevuto alcun fondo americano e potrebbero accedere alle risorse solo a fronte della piena conformità con le richieste avanzate. In assenza di un cambiamento di atteggiamento, ha sottolineato, per l'Iran non cambierà nulla.

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