Iran-Usa, Trump firma accordo per fine guerra

Il 17 giugno il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato il protocollo d’intesa con l’Iran alla Reggia di Versailles, poco prima di una cena offerta dal presidente francese Emmanuel Macron. Un video diffuso il 18 giugno sui social media dal vice capo di gabinetto della Casa Bianca Dan Scavino mostra Trump mentre firma il documento con Macron che applaude al suo fianco e il segretario di Stato americano Marco Rubio in piedi alle sue spalle. La firma dell’accordo provvisorio per porre fine alle ostilità è avvenuta durante il vertice del G7 in Francia. Il memorandum prevede la cessazione immediata della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, la piena ripresa del traffico marittimo nello Stretto di Hormuz, la revoca del blocco statunitense dei porti iraniani, la sospensione delle sanzioni statunitensi contro l’Iran, lo sblocco dei suoi beni e un piano del valore di 300 miliardi di dollari per la ricostruzione economica della Repubblica Islamica. L’Iran si impegna inoltre a non costruire armi nucleari, ribadendo un impegno assunto già da decenni.