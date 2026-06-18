Mosca, drone ucraino fa saltare in aria coperchio raffineria

Un drone ucraino colpisce una raffineria a Mosca e fa saltare in aria il "coperchio" di un silos. La spettacolare incursione è stata filmata e il video diffuso dal presidente Zelensky.
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