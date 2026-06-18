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Mondiali, Città del Messico in giallo per la Colombia

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Migliaia di tifosi colombiani hanno invaso le strade di Città del Messico prima dell'esordio della nazionale ai Mondiali 2026 contro l'Uzbekistan. Tra cori, balli, bandiere e musica, i sostenitori hanno trasformato l'area attorno allo stadio Azteca in una festa dai colori giallo, blu e rosso. L'entusiasmo è stato premiato dalla vittoria per 3-1 della Colombia, che per una sera ha fatto sentire i propri tifosi come a casa.

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