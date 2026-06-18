Mondiali, Città del Messico in giallo per la Colombia

Migliaia di tifosi colombiani hanno invaso le strade di Città del Messico prima dell'esordio della nazionale ai Mondiali 2026 contro l'Uzbekistan. Tra cori, balli, bandiere e musica, i sostenitori hanno trasformato l'area attorno allo stadio Azteca in una festa dai colori giallo, blu e rosso. L'entusiasmo è stato premiato dalla vittoria per 3-1 della Colombia, che per una sera ha fatto sentire i propri tifosi come a casa.