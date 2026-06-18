Libano, soccorritori tra le macerie della loro sede

I volontari della Protezione civile di Nabatieh, nel sud del Libano, sono tornati tra le macerie della loro sede, distrutta da un raid israeliano il 23 maggio, per recuperare documenti, oggetti personali e ricordi. Secondo i responsabili locali, dall'inizio del conflitto 9 operatori sono morti e altri 15 sono rimasti feriti. Nonostante le perdite, i soccorritori continuano a garantire assistenza alla popolazione.