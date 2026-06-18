Los Angeles, elicotteri spengono l'incendio in un magazzino

Le fiamme hanno avvolto il tetto di un enorme magazzino nel centro di Los Angeles il 17 giugno: l’incendio si è rapidamente propagato sui pannelli solari dell’edificio e sprigionando dense nuvole di fumo e gas di ammoniaca che hanno portato all’emissione di un ordine di “rifugiarsi sul posto” per i residenti nelle vicinanze. Il rogo è divampato in un magazzino della società Lineage di 50mila metri quadrati situato nello storico quartiere di Boyle Heights. Con una mossa insolita, i comandanti dei vigili del fuoco hanno infine richiesto l’intervento di elicotteri antincendio che sono intervenuti in picchiata e hanno domato l’incendio con ripetuti lanci aerei sull’area in fiamme.