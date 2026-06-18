Piogge torrenziali a Hong Kong, scatta l'allerta massima

Piogge torrenziali hanno colpito Hong Kong, spingendo l'osservatorio meteorologico ad attivare per due volte nella stessa giornata il livello massimo di allerta per precipitazioni. Le autorità hanno disposto la chiusura delle scuole e invitato la popolazione a limitare gli spostamenti per il rischio di allagamenti e frane. Disagi anche nei trasporti, con ritardi e deviazioni per diversi voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto internazionale.
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