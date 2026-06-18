Mosca, attacchi di droni ucraini: fumo dalla raffineria

Il 18 giugno un attacco con droni ucraini ha danneggiato la raffineria di petrolio di Mosca, nel quartiere sud-orientale di Kapotnya. Di riflesso, le forze russe hanno abbattuto oltre cinque dozzine di droni, secondo quanto dichiarato dal sindaco di Mosca Sergei Sobyanin su Telegram. L’attacco è il secondo in pochi giorni, dopo che il 16 giugno un attacco con droni aveva interrotto le operazioni alla raffineria, aggravando i danni diffusi alle infrastrutture energetiche russe ed estendendo la crisi dei carburanti in tutto il Paese.
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