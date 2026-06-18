Alluvioni in Spagna, pesanti danni in Galizia

Violenti temporali e alluvioni hanno devastato la regione della Galizia, nel nord-ovest della Spagna. Nel comune di Viana do Bolo la forza dell'acqua e del fango ha travolto interi quartieri, sommergendo auto e abitazioni. Il sindaco ha parlato di una situazione “desolante”. Secondo quanto riferito dai media locali, il territorio è stato colpito da quasi 6mila fulmini in 24 ore.